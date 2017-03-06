Myanmar'da çatışma: 30 ölü

Ülkenin doğusundaki Shan eyaletinde etnik milliyetçi Kokang isyancılarının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da etnik milliyetçi Kokang isyancılarının ülkenin doğusundaki Shan eyaletinde düzenlediği saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, Shan eyaletine bağlı Çin sınırı yakındaki Laukkai ilçesine militanlarca düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin öldüğü, ardından çıkan ayaklanmada da 5 trafik polisi ve 5 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Yetkililer saldırıdan etnik Kokang örgütü Ulusal Demokratik İttifakı Ordusunu (MNDAA) sorumlu tuttu.



Çin kökenli, Mandarin dilini konuşan bir etnik grup olan Kokang halkının yoğun olarak yaşadığı eyalet, Myanmar'da sömürge yönetiminin sona erdiği 1960'ların başından itibaren Çin destekli Burma Komünist Partisi idaresinde yaşamış, ardından partinin 1989 yılında dağılmasının ardından Kokang Öz Yönetim Bölgesi adıyla Myanmar'a bağlanmıştı.



Siyasi birlik içinde geçen 10 yıllık barış dönemi, 2009 yılında Myanmar'da iktidara gelen askeri cuntanın bölgede uyguladığı baskıcı politikalar sebebiyle sona ermiş ve Kokang isyancılarıyla Myanmar silahlı kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Çatışmalar sebebiyle bölgede yaşayan yaklaşık 30 bin Kokang, komşu Çin'in Yunnan eyaletine iltica etmek zorunda kalmıştı.



MNDAA, "Kuzey İttifakı" olarak anılan, Kachin, Ta'ang ve Rohingya halklarını temsil eden diğer üç etnik isyancı grup ile önceki hükümetin 2015'te 8 isyancı örgütle imzaladığı ateşkese katılmamıştı.



MDNAA, geçen kasımda Kuzey İttifakı örgütleriyle Shan eyaletinin Muse ilçesinde polis karakollarına, askeri üslere ve bir ticaret bölgesine eş zamanlı saldırı düzenlemişti.