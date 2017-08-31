Myanmar devletinin amacı bizi tamamen yok etmek

Arakanlı sığınmacı Muhammed, "Myanmar, uzun yıllardır bu katliamları yapıyor ancak son yıllarda bunu daha da arttırarak işi soykırıma çevirdi. Myanmar devletinin amacı bizi tamamen yok etmek." dedi.

Myanmar ordusunun uyguladığı şiddet nedeniyle 7 yıl önce Arakan eyaletinden kaçarak Endonezya’ya sığınan Karimullah Muhammed, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara uzun yıllardır bu katliamları yaptığını belirterek, "Ancak son yıllarda bunu daha da arttırarak işi soykırıma çevirdi. Myanmar devletinin amacı bizi tamamen yok etmek." dedi.



AA muhabirine Arakanlıların yaşadığı zulmü anlatan Muhammed, ordunun yaklaşık bir haftadır Arakan eyaletinde sürdürdüğü saldırılarda birçok akrabasının katledildiğini dile getirdi.



Kız kardeşi dahil halen çok sayıda akrabasının Arakan’da olduğunu belirten Muhammed, "Onlarla her saat irtibata geçiyorum. Burada elim kolum bağlı, dua etmekten başka çarem yok.” diye konuştu.



"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ KATLİAM YAPILIYOR"



Myanmar ordusunun şiddetine maruz kalan arkadaş ve akrabalarından telefonla bilgi aldığını kaydeden Muhammed, "Her gün katledilmiş insanlarımızın video ve fotoğraflarını görmeye artık yüreğim dayanmıyor. Bir haftadır Myanmar ordusu hiç görülmemiş katliam yapıyor. Bizzat saldırıya uğrayan tanıdıklarımdan aldığım bilgiye göre 3 binden fazla Müslüman katledildi ve 100'e yakın köy yakıldı." şeklinde konuştu.



"MYANMAR DEVLETİNİN BİLGİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"



Uluslararası topluma Arakanlı Müslümanlara yardım çağrısında bulunan Muhammed, şöyle devam etti:



"Dünyanın adeta sessiz kaldığı bu katliam, başka bir ülkede yapılsaydı yine sessiz kalırlar mıydı? Bizim suçumuz ne? Myanmar, başka hükümetlere verdiği bilgilerde, Müslüman grupların Budist halka saldırdığını, tecavüz ettiğini söylüyor. Bunu da birçok medya organı doğruymuş gibi haber yapıyor. Bu bilgiler kesinlikle yalan. Uzun yıllardır şiddete maruz kalmış azınlık bir Müslüman grup böyle birşey yapmaya cesaret edebilir mi? Diyelim ki bir Müslüman böyle bir suç işlediyse, bu işin hukuku ve mahkemesi var. Sadece onun cezalandırılması lazım. Tüm Rohingya Müslümanlarının suçlanıp katledilmesi insan haklarına aykırı.”



“MYANMAR'IN AMACI SOYKIRIM”



Myanmar’ın amacının suçluları cezalandırmak veya "birkaç Müslümanı ortadan kaldırmak" olmadığına işaret eden Muhammed, "Myanmar uzun yıllardır bu katliamları yapıyor ancak son yıllarda bunu daha da arttırarak işi soykırıma çevirdi. Myanmar devletinin amacı bizi tamamen yok etmek, bu soykırımla Rohingya Müslümanlarını Myanmar'dan silmek." dedi.