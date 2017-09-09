Myanmar Büyükelçisi, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Myanmar'ın İslamabad Büyükelçisi Myint, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddet nedeniyle Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Myanmar'ın İslamabad Büyükelçisi Win Myint, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddet nedeniyle Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Myint'e, Arakan'da Müslümanların maruz kaldığı şiddet olaylarının "güçlü bir şekilde protesto edildiğinin" iletildiği kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca, Pakistan'ın, Myanmar hükümetinden "şiddetin durdurulması için etkili önlemler alınmasını" talep ettiği bildirildi.



Pakistan Başbakanlık Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar "soğukkanlı ve duyarsız bir soykırım" olarak nitelendirilerek kınanmıştı.



Ayrıca, Pakistan'ın çeşitli kentlerinde Arakanlı Müslümanlara destek gösterileri düzenlenmişti.



Pakistan Dışişleri Bakanı Havaca Muhammed Asif de Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarının vicdanları zorladığını belirterek, "Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri üzüntü verici." ifadesini kullanmıştı.