Myanmar, BM'nin Arakan'a girişine izni vermiyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Myanmar hükümetinin ısrarlara rağmen Arakan'a giriş izni vermediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, uluslararası toplumdan yapılan tüm çağrılara rağmen Myanmar hükümetinin hala BM ve ilgili yardım kuruluşlarının Arakan'a girişine izin vermediğini söyledi.



Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetinin, Arakan'a yardım ulaştırma taleplerini reddetmeyi sürdürdüğünü belirtti.



BM'nin operasyonların sürdüğü bölgelere girememesi nedeniyle yaşananlara ilişkin haberleri teyit edemeyeceklerini kaydeden Dujarric, 25 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 415 bin kişinin Bangladeş'e sığındığını ifade etti.



Yaklaşık 300 bin kişinin gıda ihtiyacı olduğunu, 170 bin kişinin ise sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığına dikkati çeken Dujarric, 55 bin hamile kadının ek besine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.



Dujarric, sığınmacıların bulunduğu bölgelere yardımların artırılması için uluslararası toplumun daha fazla desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.