Myanmar Arakan'a insani yardımlara izin vermiyor

Myanmar hükümeti, Arakan'ın kuzeyinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki bölgelere insani yardım götürülmesini engelliyor.

Myanmar hükümeti, Arakan eyaletinin kuzeyinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki bölgelerde Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyet göstermesine izin vermiyor.



The Guardian'ın haberine göre, Myanmar hükümeti BM'ye bağlı tüm yardım kuruluşları ile 16 uluslararası kuruluşun, saldırıların sürdüğü bölgelerde faaliyette bulunmasını engelliyor.



Myanmar'daki BM Yerleşik Koordinatörlüğü Ofisince gazeteye yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerde gıda, su ve tıbbi malzeme gibi hayati yardımların askıya alındığı belirtilerek, "Buradaki güvenlik durumları ve hükümetin saha ziyaretleri bizi yardımları dağıtamaz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.



Eyalette yerlerinden edilmiş 100 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın kaldığı kamplarda da saldırıların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana insani yardım yapılamadığına işaret edilen açıklamada, "BM, en yakında zamanda insani yardım faaliyetlerine yeniden başlamak için yetkililerle iletişim halinde." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, Arakan'ın diğer kesimlerinde yardımların sürdüğü kaydedildi.



Myanmar'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Pierre Peron da yaptığı açıklamada, "İnsani yardım kuruluşları, Arakan'ın kuzeyinde devam eden şiddet olaylarından etkilenen binlerce insanın akıbeti hakkında derin endişe duyuyor." dedi.



Peron, saldırıların sürdüğü bölgelerde sivillerin güvenliğinin tesis edilmesinin ve gıda, su, barınak, sağlık hizmetleri gibi insani yardımlara güvenilir şekilde erişimin sağlanmasının aciliyet arz ettiğini vurgulayarak, "İnsani yardım, normalde çaresiz insanlara iyi niyet çerçevesinde ulaştırılıyordu çünkü buraki insanlar bu yardımlara muhtaç. Arakan'da çaresiz durumdaki tüm sivillerin iyiliği için insani yardımın devam ettirilmesine yönelik bir an önce önlem alınmalıdır." diye konuştu.



Ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), bir haftadan uzun süredir Arakan'ın kuzeyindeki saha çalışmalarını yapamadığı, bu durumun da bölgedeki insanlar açısından hayati tehlike oluşturduğu ifade edildi.



Öte yandan, BM kuruluşlarının yanı sıra Oxfam, Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) gibi uluslararası yardım kuruluşları da Myanmar hükümetinin "çatışma alanlarına" erişim izni vermemesi nedeniyle bölgedeki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını duyurdu.



Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını bildirmişti.



ARAKAN'IN KUZEYİNDE KÖYLER ATEŞE VERİLMEYE DEVAM EDİLİYOR



Bu arada Arakan'ın Maungdaw kentine bağlı Maung Na Ma, Waprang, Mazawr Fara, Shil Khali köylerinin ordu ve Budist milliyetçilerce dün akşam saatlerinde ateşe verildiğine dair görüntü ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden yayınlandı.



AA muhabirinin, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) ait güvenilir sivil toplum kuruluşu (STK) ağları ve yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, söz konusu köylerde 600 ila 800 ev yok oldu.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 73 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.