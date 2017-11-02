Müzelerde yeni kilit sistemi dönemi

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Karabayram: Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında müzelerimizde yüksek güvenlikli yeni kilit sistemine geçilecek.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, müzelerde, yüksek güvenlikli yeni kilit sistemine ilk olarak Antalya'da geçileceğini belirtti.



Antalya, Isparta ve Burdur'da müzelerdeki eserlerin güvenliğinin artırılması amacıyla yeni kilit sistemleri konusunda bilgilendirilmesi ve müzelerde güvenlikli yeni teknolojik sistemlere geçilmesi amacıyla eğitim semineri düzenlendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen seminerde, müze çalışanlarına yüksek donanımlı kilit sistemleri hakkında bilgi verildi.



Karabayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerin güvenliğinin sağlanması adına kilit sistemlerinin değişmesi, modern görülebilir ve izlenebilir yeni bir sistemin oluşturulması için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla bölgede eylem planı başlatıldığını söyledi.



Eser güvenliğinin sağlanmasının birinci hedefleri olduğuna değinen Karabayram, müzelerde elektrik, elektromanyetik ve mekanik sistemlerin bütünleştiği, kolay kontrol edilebilir, kimin nasıl hangi amaçla hedef noktaya gittiğini gösteren sistemler geliştirildiğini vurguladı.



Birçok müzede yüz binlerce taşınır kültür varlıklarının olduğunu anlatan Karabayram, şunları kaydetti:



"Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında müzelerimizde yüksek güvenlikli yeni kilit sistemine geçilecek. Bu sistem, Türkiye'de ilk Antalya'dan başlıyor. Bu eserleri koruyan vitrinlerin kapı kilit sistemleri daha da modern ve akıcı, gelecek kuşaklara hitap edecek, daha iyi disiplinli çalışılabilecek sistem kurgulandı. Mevcut ve yeni yapılacak müzelerimizde eski güvenlik sistemleri kaldırıp, yeni kilit sistemlerinin gelmesi eser güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için her türlü tedbir ve önlem alınmaya başlanmıştır. Türkiye'de bu çalışma bir ilk."



"GÜVENLİKLİ BİR SİSTEM"



Yeni geliştirilen sistem sayesinde müzelerin en güvenli şekilde korunabileceğine dikkati çeken Karabayram, kültürel miras olan eserleri hırsızlıklara karşı korumak için ilki gerçekleştireceklerini söyledi.



Karabayram, müzelerde kullanılacak yeni kilit sisteminin optik okuyucularla çalıştığını belirterek, "Bu kilidi kimin ne zaman, hangi saatte açtığını sistemden görebiliyorsunuz. Bu kilit sistemiyle beraber artık siz eserde hangi gün saat kaçta açtığını, ne zaman kapattığını görüyorsunuz. Sistem o giriş saatinin dışında açmaya kalkarsanız otomatik olarak kendisini kilitliyor, bir daha o sistemi kimse açamıyor. Bu durumda mekanizmadan ana yönetici tarafından sistemin kurgulanması gerekiyor. Ören yerlerinde de kamera sistemleri kuruldu." diye konuştu.



