'Müze dükkan'da yarım asırdır şifa dağıtıyor

İstanbul'un en yaşlı eczacılarından 86 yaşındaki Melih Ziya Sezer, Kadıköy'de babasından kalan müzeyi andıran 115 yıllık eczanede yarım asırdır şifa dağıtıyor.

İskender Faik Bey tarafından Kadıköy'ün Kızıltoprak semtinde 1902'de "Eczane-i Saadet" adıyla hizmete açılan iş yerinin ismi 1928'de çıkarılan kanunla "Moda Eczanesi" olarak değiştirildi. İskender Faik Bey, iş yerini Moda'ya taşındıktan bir süre sonra hayatını kaybedince eczaneyi 1937'de Halit Nejat Sezer devraldı.



Bu yıllarda "Yeni Moda Eczanesi" olarak adı değişen eczanede babasının yanında çıraklık yapan Melih Ziya Sezer, 1943'te hayatını kaybeden babasının izinden giderek, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1967'de mezun oldu ve aile mirasına sahip çıkarak, eczanede hizmet vermeye devam etti.



Babasının vefatının ardından eczanenin başına geçen Melih Ziya Sezer, yaklaşık yarım asırdır eczanede nesilden nesile şifa dağıtılıyor.



Eczacı Melih Ziya Sezer, İstanbul Eczacılar Odası kayıtlarına göre, kentin en eski eczanesinde mesleğini sürdüren en yaşlı ikinci eczacı unvanını taşıyor.



"BU DÜKKAN BENİMLE ÖZDEŞLEŞTİ"



Babadan oğula geçen 115 yıllık dükkanda hala dönemin ilaçlarını, kutularını, şişelerini, sterilizasyon aletlerini, şırıngalarını ve pilül tahtalarını bulmak mümkün.



Asırlık dükkanın kendisiyle özdeşleştiğini vurgulayan Sezer, "İş yerindeki meslek hayatım 50. yılına girdi. Diplomayı alır almaz iş yerini üzerime aldım ve kendi adımla hizmet vermeye başladım. Bu dükkan artık benimle özdeşleşti. Kapıyı açıp girdiğim vakit büyük rahatlık duyuyorum." ifadesini kullandı.



Doktor önerisiyle basit karışımları kendi laboratuvarında yapan Sezer, artık hiçbir eczacının laboratuvara girmediğini, hazır ilaç sattığını söyledi.