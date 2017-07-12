Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması

Irak sivil savunma ekiplerinin, Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı Ekim 2016'dan bu yana yaklaşık bin 700 cesedi enkaz altından çıkardığı belirtildi.

Musul İl Meclis Üyesi Husameddin el-Abbar, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyondan bugüne kadar enkaz altından sivillere ait bin 700 ceset çıkarıldığını söyledi.



Kentin batı yakasında 200'den fazla evin de enkaz yığınına dönüştüğünü kaydeden Abbar, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başlamasıyla birlikte söz konusu sayının daha da artabileceğini dile getirdi.



Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını dün resmen ilan etmişti.



Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.