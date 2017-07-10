Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'da zaferin elde edildiğini söyledi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, İbadi, "Musul'da büyük zafer elde edildi. DEAŞ'tan geri kalanlar da abluka altındadır. Halkımıza büyük zaferi duyurmamız an meselesi." dedi.



"DEAŞ'ın önünde ya kaçış ya da ölüm var." ifadelerini kullanan İbadi, son 24 saat içerisinde çok sayıda militanın öldürüldüğünü aktararak, Musul'daki devlet memurlarına da mesaiye başlaması için çağrı yaptı.



Irak devlet televizyonunun Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı haberini geçmesi ve söz konusu televizyonda art arda zafer şarkılarının yayınlanmasına rağmen kente giden İbadi'nin burada zafer konuşmasını yapmaması dikkati çekti.