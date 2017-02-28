Musul'un batısından sivillerin tahliyesi devam ediyor

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasında mahsur kalan sivillerden 5 bini güvenli bölgelere nakledildi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un batı yakasının geri alınması için başlatılan askeri operasyon 10'uncu gününe girerken, kurtarılan bölgelerdeki siviller de kısa süre önce kurulan sığınmacı kamplarına sevk ediliyor.



Kentin en önemli bağlantı yolu konumundaki Musul-Bağdat karayolunun, DEAŞ'ın kazdığı hendeklerden dolayı kapalı. Bu yüzden Irak güvenlik güçleri tarafından kurtarılan siviller, önce askeri araçlara daha sonra kamplara sevk edilmek için hükümet tarafından temin edilen otobüslere bindiriliyor.



Musul'un güneyindeki Hammam el-Alil kasabasında Birleşmiş Milletler tarafından 10'a yakın sığınmacı kampı kurulmuş vaziyette. Her gün binlerce Musullu göçmen, yüksek güvenlik tedbirleri altında otobüslerle kamplara getiriliyor.



Sığınmacıların kamplara sevk edilmesinden sorumlu Tümgeneral Hasan Ali yaptığı açıklamada, "Kent merkezi ve çevre bölgelerden son 24 saatte 5 bin kişiden oluşan 900 aile kamplara sevk edildi" ifadesini kullandı.

"KAÇAN SİVİLLERİ KESKİN NİŞANCILAR HEDEF ALIYOR"



Güvenli bölgelere sevk edilecek sivillerin durumuyla ilgilenen Irak ordusunda görevli Albay Murteza Salim Şemeri, evlerinden kaçmaya çalışan sivillerin örgüt tarafından vurulduğunu söyledi.



Şemeri, "DEAŞ'ın keskin nişancıları kaçan sivilleri hedef alıyor." diye konuştu.