Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak güçlerinin, Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın hezimete uğratılması nedeniyle "asker geçit töreni" düzenlemeye hazırlandığı bildirildi.

Irak polis teşkilatı İttihadiye'de görevli Taha eş-Şuveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın hezimete uğratılması dolayısıyla "asker geçit töreni" düzenlemek için hazırlandığını söyledi.



Kentin batı yakasındaki sokaklarda örgütten geriye kalan savaşın kalıntılarının temizlenmeye ve kazılan hendeklerin doldurulmaya başlandığını belirten Şuveyli, "İttihadiye ile Hızlı Müdahale Güçleri askeri geçit töreni için çalışıyor. Tören, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Haydar el-İbadi'nin, Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını ilan etmesi için yakında kente yapması beklenen ziyaretle birlikte de düzenlenebilir." dedi.



Terörle Mücadele Biriminde görevli subay Sami el-Arid ise köşeye sıkışan örgüt militanlarının, son üç gündür kentin batı yakasındaki Eski Kent'te Irak güçlerini hedef alan intihar saldırılarını artırdığını ifade etti.



Örgütün intihar eylemcileri dışında kullanacak silahının kalmadığını aktaran Arid, son olarak asker ve sivilleri hedef almak isteyen 3'ü kadın 7'si erkek 10 intihar eylemcisinin öldürüldüğü bilgisini verdi.



İttihadiye'de görevli üsteğmen Beha el-Meyahi de Irak ordusuna ait zırhlı birliklerin, Eski Kent'in Mekavi bölgesi çevresinde örgüt militanları ile girdiği çatışmada 22 militanı ölü ele geçirdiğini ve bir sokakta mahsur kalan 12 aileyi kurtardığını kaydetti.



Musul kent merkezinin batı yakasına 19 Şubat tarihinde askeri operasyonun başladığını duyuran Irak Başbakanı İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'daki Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağlamasıyla terör örgütü DEAŞ'ın ülkede bitirildiğini belirtmişti.