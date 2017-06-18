Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda 7 askerin öldüğü, 22'sinin yaralandığı bildirildi.

Irak polis teşkilatı İttihadiye'de görevli yüzbaşı Said en-Nedavi, AA muhabirine, Irak güçlerinin bugün birçok cepheden kentin batı yakasında yer alan Eski Kent'in içine ilerlediğini belirtti.



Operasyonlar sırasında, DEAŞ militanlarının bir eve yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 askerin öldüğünü, 22'sinin yaralandığını ifade eden Nedavi, yaralanan askerlerin çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.



İttihadiye'de görevli subaylardan Şakir Cevdet de güvenlik güçlerinin, Eski Kent'e girmesinden kısa süre sonra DEAŞ'ın yollarda kurduğu barikatları kaldırdığını ve Sivil Savunma binasını ele geçirdiğini söyledi.



Cevdet, Eski Kent'in kuzeyindeki Babu'l Beyd bölgesinde de örgütün sözde "Ana Kapılar ve Kontrol Noktaları" sorumlusu Kenan Ceyad Abdullah isimli militanın öldürüldüğü bilgisini verdi.



Iraklı üsteğmen Halid Na'man da DEAŞ militanlarının Kerkük'ün güneybatısında Havice kasabasında evlerini terk etmekle suçladığı aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 sivili kurşunlayarak öldürdüğünü belirtti.



Na'man örgüt militanlarının Havice'ye bağlı Ummu'l Uyun köyünde de Irak polisi ve Peşmerge güçleri adına casusluk yapmak suçlamasıyla 4 sivili öldürdüğünü kaydetti.



Musul'un batı yakasındaki "Şifa Mahallesi" ve "Eski Kent" bölgelerinde ağır sokak çatışmaları devam ediyor.



Kentin doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren batı yakasını kurtarmak için harekete geçmişti.



Göç ve Göçmenler Bakanı Casıl el Caf, yaptığı açıklamada, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana yerlerinden olan sivillerin sayısının 690 bine ulaştığını kaydetmişti.