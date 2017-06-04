Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak'taki güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un Baac ilçesini geri aldığı belirtildi.

Irak ordusunda görevli Albay Cabar Hasan, Haşdi Şabi güçlerinin sabah erken saatlerde taarruz helikopterlerinin yardımıyla Baac ilçe merkezine güneyden girdiklerini ifade etti.



İlçe merkezine giren Haşdi Şabi ile DEAŞ militanları arasında şiddetli çatışmaların meydana geldiğini belirten Hasan, birkaç saat içerisinde ilçenin tamamının kontrol altına alındığını ve militanların Suriye'ye doğru kaçtığını söyledi.



Baac, Irak-Suriye sınırında DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul vilayetinin en son ilçesi konumundaydı.



İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi 26 Haziran tarihinde aniden Irak-Suriye sınırına doğru ilerlemeye başlamıştı. Şii güçler, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Baac ilçesini kuşatma altına alıp Suriye sınırına ulaşmıştı.



İran Devrim Muhafızları'nın yurtdışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani de Haşdi Şabi güçleriyle Irak-Suriye sınırında görüntülenmişti.



IKBY'ye bağlı Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı ise 30 Haziran'da yayımladığı açıklamayla İran destekli Haşdi Şabi'yi sert bir dille uyarmış, Erbil ile Bağdat arasında daha önce yapılan askeri anlaşmanın ihlal edildiğini belirtmişti.