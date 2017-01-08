Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak güçlerinin, Musul'u ikiye bölen Dicle Nehri'nin kıyısına kadar ilerlediği ve iki yakayı birbirine bağlayan dördüncü köprünün doğu kısmında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, "Orduya bağlı Terörle Mücadele Birimi, Dicle Nehri'nin kıyısına kadar ilerledi ve nehir üzerindeki dördüncü köprünün doğu kısmında kontrolü sağladı." dedi.



Haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.



ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ'a giden ikmali önlemek için Musul'un iki yakasını bağlayan 5 köprüyü vurmuştu.