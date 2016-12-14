Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak'ın Musul kentinin doğusunda koalisyon güçlerine ait insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda aynı aileden 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Reaksiyon Güçleri bünyesinde görev yapan Yüzbaşı Subhan Halef el-Mekhuli, yaptığı açıklamada, kentin doğusundaki El-Fellah Mahallesi'nde koalisyon güçlerine ait bir İHA'nın attığı füzenin Ninova Posta Müdürlüğü görevinden emekli Abdullah Ahmed'in evine isabet ettiğini söyledi.



Mekhuli, saldırıda Ahmed ile 8 kişiden oluşan diğer aile fertlerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Koalisyon güçlerinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.



Öte yandan, orduya bağlı Terörle Mücadele Biriminde görevli Albay Muhammed Halil Abdulilah, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un doğusundaki El-Kudüs Mahallesi'nden kaçmaya çalışan 10 erkek, 13 kadın ve bazı çocukları alıkoyduğunu ifade etti.



Abdulilah, kadınlar ve çocukları "Sariye" okulunda tutan DEAŞ militanlarının, erkekleri araçlara bindirip dinlerinden döndükleri yönünde slogan atarak bölgede dolaştırdığını kaydetti.



Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle 17 Ekim'de başlatılan Musul operasyonunda kentin doğusunda hızlı ilerleme kaydedilirken, güney ve kuzey kesimlerinde DEAŞ saldırıları bu ilerleyişi engelliyor.