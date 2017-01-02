Musul'u birkaç haftada kurtaracağız

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun, "yıllar değil birkaç hafta" süreceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Iraklı mevkidaşı Fuad Masum, Başbakan Haydar el-İbadi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya geldi.



Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, temasları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu yıllar değil birkaç hafta sürecek." dedi.



Hollande, Musul ve Suriye'nin Rakka şehrinde terör örgütü DEAŞ'a katılan Fransız vatandaşlarının olduğunu belirterek, bunların ülkeye geri dönüşlerinde mahkemeye çıkarılacaklarını ve cezalandırılacaklarını ifade etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, şunları söyledi:



"DEAŞ'a katılan Fransız vatandaşlarıyla da mücadele edeceğiz çünkü bize de saldırı düzenlemek istiyorlar. Irak tarafı da onları yakalarsa kendi yasalarına göre cezalandırır. Bazı çocukların beyni tamamen yıkandı. Bunlar, Fransa'ya dönerse aşırıcı fikirlerden arındırılmaları için tedavi edilmeleri lazım. Bu da bizim sorumluluğumuzdadır."



Irak'ta yaşanan olayların geride bıraktığı tahribata da değinen Hollande, Musul'un yeniden imarında yer alacaklarını dile getirdi. Fransız Cumhurbaşkanı detay vermeksizin Musul'dan sonraki hedefin Rakka olduğunu vurgulayarak, Suriye krizinde de siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.



Hollande, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Irak'taki operasyon uzun sürecek ancak Irak ve güvenlik güçleri bunu kazanacak. Sahada Iraklılar savaşıyor, biz hava, eğitim ve donanım desteği veriyoruz. Tek düşmanımız DEAŞ'tır. DEAŞ sonrası Irak'la istihbarat iş birliğimiz sürecek. DEAŞ sonrası Irak'ta milli ve siyasi uzlaşının yapılması lazım. Terör bölgede kalırsa Avrupa'yı hedef almaya devam edecek."



MASUM'DAN FRANSIZ ASKERLERE TEŞEKKÜR



Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da Fransa'nın Irak ordusuna verdiği destekten övgüyle söz etti.



Cumhurbaşkanı Masum, "Yeni yılı ailelerinden uzakta geçiren buradaki Fransız askerleri selamlıyorum." diyerek, Irak'ı destekleyen Fransız halkına da teşekkürlerini iletti. Irak Cumhurbaşkanı mevkidaşı Hollande ile "toplumsal uzlaşı ve Irak güçlerinin eğitimini" masaya yatırdıklarını söyledi.



"MUSUL, TERÖRDEN YANA MASUMDUR"



Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşen Başbakan İbadi de ortak basın toplantısında, "Irak'ta terörün ömrünü kısaltma gücüne sahibiz." dedi.



Hollande ile Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak amacıyla yürütülen operasyonları görüştüklerini dile getiren İbadi, "DEAŞ'ı Irak'ta yok etmeliyiz. Musul, terörden yana masumdur." diye konuştu.



"Terör sadece Irak değil tüm dünyayı tehdit ediyor" diyen İbadi şunları kaydetti:



"İstanbul ve dünyanın diğer yerlerindeki saldırıyı düzenleyen global terör örgütüdür. Irak'ta DEAŞ'ın zarar verdiği nesle okullarda önem göstermemiz lazım. Çocukların masumiyetini geri döndüreceğiz. Bunu da en kısa sürede yapmaya hazırız."



Bağdat'ta peş peşe yaşanan saldırılara da değinen Başbakan İbadi, "Tüm güvenlik güçleri ve sivilleri terör saldırılarına karşı teyakkuzda olmaya çağırıyorum. Terör örgütüyle ilgili Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle istihbarat paylaşımı konusunda iş birliğine de hazırız." diye konuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile yaptığı görüşmede ise Fransa'nın Musul operasyonu ve DEAŞ karşıtı koalisyondaki desteğinin ele alındığı belirtildi.