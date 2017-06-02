Musul'dan kaçmaya çalışan 120 sivili acımasızca katlettiler

Terör örgütü DEAŞ, son iki günde kentin batı yakasındaki çatışmalardan kaçan yaklaşık 120 sivili öldürdü.

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'ın, son iki günde çatışmalardan kaçan yaklaşık 120 sivili öldürdüğü bildirildi.



İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçleri'nde görevli yüzbaşı Dargam el-Haydari, istihbarat kaynaklarından kentin batı yakasında devam eden çatışmalardan kaçan bazı siviller ile Zencili Mahallesi'nin yol kenarlarında yaklaşık 120 sivile ait cesedin olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.



Irak güçlerinin, eski Musul'daki Zencili, Şifa, Sahha ve el-Ula bölgesini DEAŞ'tan geri almak için harekat başlattığını hatırlatan Haydari, "Son iki gün içerisinde hayatını kaybeden sivillerin bir kısmı bölgedeki çatışmalardan kaçarken öldürüldü, bazıları örgüt tarafından idam edildi, kimi de örgüt militanlarının düzenlediği bombalı saldırılarda yaşamını yitirdi." dedi.



Haydari ayrıca Hızlı Müdahale Güçlerinin örgütün kontrol altında tuttuğu Zencili'den kaçan 70'i kadın ve çocuk 150'den fazla sivili bölgeden tahliye ettiğini aktardı.



Irak polis teşkilatı İttihadiyeden yapılan açıklamada da Zencili'de emniyet güçlerinin dikkatli ilerlediği, mahallenin yüzde 40'ında kontrolün sağlandığı ve sivillerin tahliye edilmesi için güvenlik koridorlarının açıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "DEAŞ bazı evlere, arabalara ve yol kenarlarına bomba düzenekleri yerleştirdi. Bomba imha uzmanları 4 ev ve 6 araca yerleştirilen düzenekleri etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.



Öte yandan İttihadiye'de görevli subay Kerim Ziyab da emniyet güçlerinin Zencili Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana mahsur kalan 400'den fazla sivili kurtardığını belirtti.



Irak ordu ve polis güçleri, geçen cumartesi sabaha karşı eski Musul'daki Zencili, Şifa, Sahha ve el-Ula bölgesini DEAŞ'tan geri almak için harekat başlatmıştı.



Çatışmaların sürdüğü Musul'un batısında 150-200 bin arasında sivilin mahsur kaldığı ifade ediliyor.



Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 17 Ekim 2016'da kentin doğu yakasında başlamıştı. Doğu yakasının tamamen geri alınmasından sonra 19 Şubat'ta batı yakasına yönelik başlatılan operasyon ise devam ediyor.



DEAŞ KARŞITI KOALİSYON 484 SİVİLİ "YANLIŞLIKLA" ÖLDÜRDÜ



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, göreve başladığı Ağustos 2014'ten nisan ayına kadar Irak ve Suriye'deki operasyonlarında 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğunu açıkladı.



CENTCOM, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerle ilgili nisan ayı raporunu açıkladı.



Raporda, DEAŞ'la mücadelenin başladığı Ağustos 2014'ten bu yana ABD öncülüğündeki koalisyonun 484 sivili "yanlışlıkla" öldürdüğü belirtildi.



Aynı süre içinde Irak ve Suriye'de 21 bin 35 hava saldırısının düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 440 sivil kaybı ihbarı geldiği kaydedilen raporda, bunlardan sadece 118'inin "güvenilir" bulunduğu, sivil kayıpların ise 484 olduğu açıklandı. Önceki ayın raporunda bu sayı 396 olarak ifade edilmişti.



Rapora göre koalisyon, nisan ayında eski aylardan kalan 47 sivil kayıp ihbarını incelerken, aynı ay içinde Irak ve Suriye'de sivil kayıplarına ilişkin 43 ihbar alındı.



İncelemesi tamamlanan 47 hava saldırısıyla ilgili ihbarlardan 17 ihbarın asılsız, 16 ihbarın ise güvenilir olduğuna yer verildi. Söz konusu 16 ihbarda toplam 132 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Raporda 38 ihbarın ise değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.



BAĞIMSIZ KAYNAKLARA GÖRE ÖLEN SİVİL SAYISI 3 BİNDEN FAZLA



Yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü ise Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.



Suriye ve Irak'taki hava saldırılarını ağırlıklı olarak yerel kaynaklardan izleyen Airwars adlı haber sitesinde, koalisyonun göreve başladığı günden bu yana ölen sivil sayısının 3 bin 100’den fazla olduğu kaydedildi.



Airwars, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki kaleleri olan Musul ve Rakka kentlerinin koalisyon güçleri tarafından geri alınması için geçen yılın sonunda başlatılan operasyonların sivil kayıpların tavan yapmasına yol açtığını bildirdi.



Kuruluş, ayrıca ABD ordusunun hava saldırılarındaki onay prosedürünü değiştirerek, Irak'ta sahada görev alan Amerikalı ve müttefik askeri danışmanlara karargahın onayına başvurmadan hava saldırısı yönlendirme konusunda inisiyatif vermesinin, kayıpları artıran bir etken olduğunu vurguladı.



Airways, Irak ve Suriye'de Amerikan hava saldırılarının da "belirli bir rolü olduğu" düşünülen ilave 2 bin 700 sivil can kaybı olduğunu belirtti.





