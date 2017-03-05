Musul'daki çatışmalarda 16 sivil hayatını kaybetti

Irak'ın Musul kentinde, ordu birlikleri ile DEAŞ militanları arasındaki çatışmalarda çoğu kadın ve çocuk 16 sivil yaşamını yitirdi.

Irak'ın Musul kentinde, hükümete bağlı ordu birlikleri ile terör örgütü DEAŞ militanları arasında meydana gelen çatışmalarda 16 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.



İnsan hakları aktivisti Lokman Ömer et-Tai, Musul'un batısındaki Nebi Şit Mahallesi'nde DEAŞ ile ordu birlikleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ile hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 16 sivilin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.



Tai, Nebi Şit'in, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında ordunun ilerlediği ilk mahalleler arasında yer aldığını kaydetti.



Irak Emniyetinden Yüzbaşı Subhan Ali eş-Şuveyli ise "Güçlerimiz Nebi Şit ve Ed-Denden mahallelerinde ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca hükümet binalarının yakınında yer alan Ed-Devase Caddesi çevresinde DEAŞ militanlarıyla şiddetli çatışmalar yaşanıyor." dedi.