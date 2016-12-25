Musul'da halk pazarı vuruldu: 20 ölü

Musul'un batısındaki bir halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivilin öldüğü, 55 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aidiyeti henüz belirlenemeyen bir savaş uçağının Musul'un 140 kilometre batısında yer alan Baac beldesindeki halk pazarına düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin öldüğünü, 55 sivilin yaralandığını belirtti.



Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından edişe ettiğini dile getiren Hatuni, söz konusu durum ve hukuki işlemin başlatılması için Musul'u Kurtama Operasyonu birimi ile temas halinde olduklarını kaydetti.



Baac beldesi 2014 yazından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

MUSUL'U DEAŞ'TEN KURTARMA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'la girilen çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi.



Irak güçlerinden Tuğgeneral Muhenned Nureddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisinin örgütten kurtarılan Et-Temim Mahallesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini, ardından da 40 militanın bölgedeki askerlerle çatışmaya girdiğini söyledi.



Irak güçlerinin uluslararası koalisyonun havadan verdiği destekle saldırıyı püskürttüğünü ifade eden Nureddin, çatışmalarda 7 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını belirtti. DEAŞ militanlarından ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.



Öte yandan, Irak ordusuna bağlı 9. Tümen'de Binbaşı Muhammed Cevad ise Irak güçlerinin, Musul'un güneydoğusundaki Dumiz, Sumer ve Es-Selam mahallelerine doğru ilerlediğini kaydetti. Cevad çatışmalarda bazı askerlerin yaralandığını, DEAŞ tarafında can kayıpları olduğunu ifade etti ancak sayıyla ilgili bilgi vermedi.



Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin bazı bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor.