Musul'da evinden olanların sayısı 287 bine ulaştı

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Sözcüsü Nevruz, "Musul kent merkezinin batı yakasında evlerinden olan sivillerin sayısı 57 bine, tüm kent düzeyinde ise 287 bine ulaştı." dedi.

Irak'ın Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasına yönelik askeri operasyon sürerken, siviller kurtarılan doğu yakasındaki evlerine dönmeye devam ediyor.



Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul kent merkezinin batı yakasında evlerinden olan sivillerin sayısı 57 bine, tüm kent düzeyinde ise 287 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.



Bunun yanında Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan doğu yakasına sivillerin dönüşlerinin sürdüğünü belirten Nevruz, "Kurtarılan doğu yakasında kendi istekleri doğrultusunda şimdiye kadar 72 bin sivil evine döndü." bilgisini verdi.



Bakanlığın, kentin batı yakasına, 19 Şubat'ta başlatılan operasyondan bu yana ilk kez insani yardım gönderdiğine değinen Nevruz, "Kısa süre önce DEAŞ'tan geri alınan Vadi el Hacer bölgesine yaklaşık 35 ton gıda ve insani yardım ulaştırıldı. Batı yakasında insanlar ciddi gıda sıkıntısı yaşadığından, bu tür yardımların devamı gelecektir." diye konuştu.