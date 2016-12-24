Musul'da DEAŞ'e bir darbe daha

Irak ordusunun Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında şehrin doğu yakasında 4 yerde kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, Musul operasyonunun ikinci aşaması olan, Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleleri özgürleştirme operasyonu kapsamında Polis Akademisi binasının aralarında bulunduğu 4 yeri terör örgütü DEAŞ'tan geri aldıklarını belirtti.



Yarullah, Irak ordusuna bağlı savaş uçaklarının Musul'un batısındaki Tel Zalt bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının karargah olarak kullandıkları belirlenen 2 binayı hedef aldığını, bombardıman sonucunda 23 militanın öldürüldüğünü söyledi.



Öte yandan, Binbaşı Kerim Ziyab AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iraklı üst düzey komutanlar ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla Perşembe ve Cuma günleri Musul Operasyonu'nda bir sonraki aşamanın görüşüldüğü ortak toplantı düzenlendiğini aktardı.



Operasyonlara ikinci aşama hazırlıklarının tamamlanması için 4 gün ara verilmişti.



Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin bazı bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor. Söz konusu koalisyon, Ağustos 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı hava operasyonları düzenliyor.