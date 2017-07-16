Musul'da Deaş şüphelisi 246 kişi gözaltına alındı

Kentin batı yakasında 5 günde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğundan şüphelenilen 246 kişi gözaltına alındı.

Irak'ın Musul kentinin tamamen kurtarıldığının ilan edilmesinina ardından kentin batı yakasında terör örgütü DEAŞ mensubu olduğundan şüphelenilen 246 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Irak polis teşkilatında görevli subay İyad Fetih el-Aseli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin, Musul'un batı yakasındaki Eski Kent'te, son 5 günde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğundan şüphelenilen 246 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.



Eski kentin temizlenmeye devam ettiğini belirten Aseli, "Gözaltına alınan 246 kişinin bir kısmı DEAŞ'ın kentte kazdığı tünellerden çıkarıldı. Kimi açlık ve susuzluk nedeniyle teslim olmayı tercih ederken, kimisi yaralı. Aralarında üst düzey örgüt mensupları da bulunuyor. Bu kişiler hakkında titiz bir soruşturma yürütülecek." dedi.



Orduda görevli üsteğmen Nayif ez-Zebidi de bomba imha ekiplerinin, Eski Kent'te henüz infilak etmemiş patlayıcılar ile roketleri temizlemek için geniş çaplı bir operasyon başlattığını söyledi.



Evlerin yıkılmış olması ve patlayıcıların enkaz altında kalması dolayısıyla ekiplerin zor bir çalışma yürüttüğünü belirten Zebidi, patlayıcıların temizlenmesinin ardından sivillere ait cesetlerin toplanacağı ve ailelerin evlerine dönmesi için enkazların kaldırılacağı bilgisini verdi.



Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatıldığı belirtilmişti.



Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten itibaren DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını 10 Temmuz'da resmen ilan etmişti.