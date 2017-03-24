Musul'da bir ayda 4 bin sivil hayatın kaybetti

Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan alınması için şubat ayında başlatılan operasyonda şu ana kadar 4 bine yakın sivil öldü.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Tuğgeneral Sair el-Musevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'un batı yakasında şubat ayında başlatılan operasyon sonucu şimdiye kadar 3 bin 864 sivil hayatını kaybetti." dedi.



Operasyon bölgesine yakın yerlerde kurulan ilk yardım çadırları ve mobil ünitelerde birçok yaralı sivile ilk müdahalenin yapıldığını belirten Musevi, Musul'un batı yakasına operasyon başladığından bu yana acil yardım ünitelerinin yaklaşık 22 bin 576 yaralı sivilin tedavisini karşıladığını söyledi.



Kentin batı yakasında bir aydan uzun süredir devam eden operasyonun yol açtığı maddi zarara da değinen Musevi, "Batı yakasında bir ayda 487 bin yerleşim yerinin 10 binden fazlası büyük hasar gördü." diye konuştu.



Musevi, güvenlik güçlerinin Musul'un batı yakasının yüzde 54'ünü DEAŞ'tan geri aldığını da sözlerine ekledi.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat'ta Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.