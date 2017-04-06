Musul'da askeri helikopter düştü

Irak'ın Musul kentinde bir askeri helikopterin terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Musul kentinde bir askeri helikopterin terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait helikopter DEAŞ militanlarının açtığı ateş sonucu kentin kuzeydoğusundaki Mühendisler Mahallesi'nde düştü.



DEAŞ tarafından düşürülen helikopterdeki iki pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.



Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.