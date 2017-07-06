Musul'da "920 bin kişi" yerinden oldu

Irak'ta Musul operasyonu başladığından bu yana 920 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, başkent Bağdat'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında "Musul'daki operasyonlar başladığından beri 920 bin kişi yerinden edildi. Bunların 743 bini kentin batısından göç etti." dedi.



Şu ana kadar 228 bin kişinin kurtarılan bölgelerdeki evine geri döndüğünü ifade eden Caf, "Günlük ortalama 2 bin kişi de evine geri dönüyor. Hızlı eve dönüş politikasını benimsiyoruz." diye konuştu.



Musul çevresindeki kamplarda su ve elektrik sorunu yaşandığına dikkati çeken Caf, bu krizin jeneratörlerle aşılmaya çalışıldığını dile getirdi.



Caf, "Musul'daki insani durum kolay değil ancak hükümet hızlı adımlar atıyor. Toprakları kurtarırken insanları da kurtarıyoruz." ifadesini kullandı.



Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice'den de 37 bin kişinin göç ettiğini aktaran Caf, yerlerinden edilen bu kişilerin Kerkük ve Salahaddin kentlerindeki kamplarda yaşadığını kaydetti.



Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle birlikte 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakası yaklaşık 100 gün süren operasyonların ardından 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmıştı.



Bu gelişmenin ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının geri alınması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.