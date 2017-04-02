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02 Nisan 2017 20:42 | Son Güncelleme: 02 Nisan 2017 20:45

Musul'da 32 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ta Musul'un batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasına yönelik operasyonlarda 32 militan ile 11 askerin öldüğü bildirildi.

Musul'da 32 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak ordusunda görevli Yarbay Dargam Mukaddem el-Hafaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca DEAŞ mensubunun hava muhalefetinden yararlanarak, El-Arube bölgesinde bulunan Eski Sanayi Mahallesi'ndeki askeri karargahlara saldırı düzenlediğini belirtti.

Yaklaşık üç saat süren çatışmaların ardından 32 militanın öldürüldüğünü ve saldırının püskürtüldüğünü aktaran Hafaci, güvenlik güçlerinden ise 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bilgisini verdi.

Öte yandan Binbaşı Ala ez-Zehri, Musul'un batı yakasında DEAŞ'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 askeri yetkilinin öldüğünü kaydetti.

Irak güçlerinin, Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarmak için 19 Şubat'ta başlattığı operasyonlar kapsamında şu ana kadar birçok mahallenin yanı sıra Musul Havalimanı, El-Gizlani Askeri Kampı ve Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden ikisi ele geçirildi.

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