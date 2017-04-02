Musul'da 32 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ta Musul'un batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasına yönelik operasyonlarda 32 militan ile 11 askerin öldüğü bildirildi.

Irak ordusunda görevli Yarbay Dargam Mukaddem el-Hafaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca DEAŞ mensubunun hava muhalefetinden yararlanarak, El-Arube bölgesinde bulunan Eski Sanayi Mahallesi'ndeki askeri karargahlara saldırı düzenlediğini belirtti.



Yaklaşık üç saat süren çatışmaların ardından 32 militanın öldürüldüğünü ve saldırının püskürtüldüğünü aktaran Hafaci, güvenlik güçlerinden ise 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bilgisini verdi.



Öte yandan Binbaşı Ala ez-Zehri, Musul'un batı yakasında DEAŞ'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 askeri yetkilinin öldüğünü kaydetti.



Irak güçlerinin, Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarmak için 19 Şubat'ta başlattığı operasyonlar kapsamında şu ana kadar birçok mahallenin yanı sıra Musul Havalimanı, El-Gizlani Askeri Kampı ve Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden ikisi ele geçirildi.