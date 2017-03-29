BM: Musul'daki askeri operasyonlar nedeniyle 298 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler, Musul'daki askeri operasyonlar nedeniyle halen yerlerinden edilmiş 298 bin kişi olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Musul'daki askeri operasyonlar nedeniyle halen yerlerinden edilmiş 298 bin kişi olduğunu duyurdu.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Musul'daki askeri operasyonlar nedeniyle evlerinden edilen kişi sayısının hızla artmaya devam ettiğini söyledi.



Halen 298 bin kişinin yerlerinden edilmiş vaziyette olduğunu kaydeden Haq, bu kişilerin 231 bininin şubat ayından bu yana operasyonların sürdüğü Batı Musul'dan olduğunu belirtti.



BM ve ilgili yardım kuruluşların evlerinden olan Iraklılara insani yardım ulaştırmayı sürdürdüğünü de ifade eden Haq, DEAŞ'tan arındırılan bölgelere de yardım ulaştırılmaya başlandığını, bu kapsamda görevlilerin 20 bin kişiye gıda, su ve hijyen malzemeleri ulaştırdığını dile getirdi.