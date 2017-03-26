"Musul'da 263 sivil hayatını kaybetti"

Irak Güçler Birliği Koalisyonu, Musul'a yapılan hava saldırısında çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak Meclisinde en büyük Sünni grubu oluşturan "Irak Güçler Birliği Koalisyonu", Musul'a yapılan hava saldırısında çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.



Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'un batısındaki kurtarma operasyonlarında aşırı güç kullanılmasını, son katliamda çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırısını, vatandaşların evlerinin yıkılmasını, yüzlercesinin ölümüne neden olan rastgele hava ve füze saldırılarını kınıyoruz." denildi.



Sünni grubu, sivillerin korunmasındaki hukuki ve ahlaki sorumluluğu Başbakan Haydar el-İbadi ve koalisyon güçlerine yükleyerek, İbadi'den sivillerin korunması için Musul'un batısında yürütülen operasyonun angajman kurallarını değiştirmesini istedi.



"MUSUL KATLİAMININ BİRİNCİ SORUMLUSU İBADİ'DİR"



Ninova Muhafızları Komutanı ve eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Musul katliamının birinci sorumlusu Haydar el-İbadi'dir. Kendisinden hiçbir özrü kabul etmeyiz. Bu emri kimin verdi açıklığa kavuşturulana kadar katliamdan kendisi sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.



Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü belirtilmişti.



Irak ordusu, söz konusu saldırıyla ilgili koalisyon güçlerinden hava desteği talebinde bulunmadığını iddia etmişti.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise (CENTCOM), 17 Mart'ta Musul'da sivillerin ölümüne yol açan hava saldırısının Irak güvenlik güçlerinin talebi sonucu gerçekleştirildiğini açıklamıştı.





