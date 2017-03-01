Musul'da 151 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ta ordu birlikleri ile uluslararası koalisyon güçlerinin Musul'un batısında düzenlediği kara ve hava saldırılarında terör örgütü DEAŞ üyesi 151 militanın öldüğü bildirildi.

Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, yaptığı açıklamada, orduya bağlı 9. Zırhlı Tümenin bölgedeki terörle mücadele güçlerinin ekseni karşısında güvenli bir cephe oluşturmayı hedeflediği operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü aktardı.



Yarallah, söz konusu operasyonda, orduya bağlı birliklerin Ed-Demirci Es-Sagıra köyünü ele geçirdiği, batı kesiminde DEAŞ'tan alınan bölge ve köylerin patlayıcılardan temizlendiğini kaydetti.



Terörle mücadele birliklerinin ise Vadi Hıcr bölgesine düzenlediği baskında 40 militanın etkisiz hale getirildiğini aktaran Yarallah, "Orduya bağlı hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırılarda 64, koalisyon güçlerininkinde ise 35 DEAŞ militanı öldü." ifadesini kullandı.



Musul'un doğu yakasında geçen ay kontrolü tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyona başlamıştı.