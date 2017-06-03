Musul'da 120 DEAŞ mensubu öldürüldü

Terörle Mücadele Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Numan, "Örgüt, Musul'un batısındaki Sıhha mahallesinde son günlerde yaşanan çatışmalarda 120 militanını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Irak'ın Musul kentinin batısındaki Es-Sıhha mahallesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak için düzenlenen operasyonda 120 örgüt militanının öldüğü bildirildi.



Terörle Mücadele Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Sabah en-Numan yaptığı yazılı açıklamada, "Örgüt, Musul'un batısındaki Sıhha mahallesinde son günlerde yaşanan çatışmalarda 120 militanını kaybetti." ifadelerini kullandı.



Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir'in" kuşatmasını tamamlamak için kentin kuzeyinde Federal Polis Güçleri ve ordu birlikleri ile buluşmayı beklediklerini belirten Numan, DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerin 3 ya da 4 kilometreyi geçmediğini aktardı.



Terörle Mücadele Birimi'nin, düzenlenen operasyonun ardından dün Es-Sıhha'nın tamamını DEAŞ'tan temizlediği duyurulmuştu.



Öte yandan, Yüzbaşı Cebbar Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısında Haşdi Şabi'nin DEAŞ'tan geri aldığı sınır bölgelerine özel askeri teçhizatlar kullanılarak hendek kazıldığını söyledi.



"Operasyonlara paralel olarak hendek kazma" şeklinde plan yapıldığını ifade eden Hasan, plan kapsamında hendeğin Baac ilçesinden başlamasının kararlaştırıldığını kaydetti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 30 Mayıs'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırına ulaştığını açıklamıştı.