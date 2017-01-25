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Musul'a geri dönüşler devam ediyor

Musul'a geri dönüşler devam ediyor

Musul'da Irak güçleri ile terör örgütü DEAŞ militanları arasında yaşanan çatışmalardan kaçarak Hazer bölgesindeki Sevdinan Kampı'na sığınan Iraklılar, evlerinin bulunduğu bölgelerin ordu güçleri tarafından kontrol altına alınmasıyla birlikte Musul'a dönmeye başladı.
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Gündem 25 Ocak 2017 - 10:13

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