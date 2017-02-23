Musul'a geniş çaplı operasyon

Irak güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batısında yer alan Musul Uluslararası Havalimanı'nı geri almak için operasyon başlattığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Irak ordusuna bağlı zırhlı birlikler ve federal polis güçlerinin katılımıyla batı yakasının güneyinde yer alan Musul Havalimanı'nın geri alınması için geniş çaplı operasyon başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının da operasyona destek verdiği belirtildi.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen pazar günü Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için operasyona başlandığını duyurmuştu.



Askeri kaynaklar, söz konusu operasyona üç cepheden yaklaşık 60 bin Irak askerinin katıldığını kaydediyor.





