Bakan Bozdağ: Atatürk anayasasını getiriyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de süren yeni anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni anayasa görüşmeleri sırasında hükümet adına konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. 1921-1924 anayasalarına, partili cumhurbaşkanlığına dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz" dedi.



MUSTAFA KEMAL VE İNÖNÜ'YÜ ÖRNEK GÖSTERDİ



CHP'li ve HDP'li isimlerin kürsüde yaptığı eleştirilere değinen Bozdağ, partili cumhurbaşkanlığı sistemini savunurken, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü örnek gösterdi. Atatürk ve İnönü'nün de partili ve cumhurbaşkanı olduklarını ifade eden Bozdağ şöyle konuştu:



Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı.



İsmet İnönü partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı.



Ne oldu? Tarafsızlıklarına halel mi geldi?



Milletvekilleri partili. Milletin tamamını temsil ediyor mu? Ediyor.



Bakanlar partili. Milletin tamamının bakanı mı? Evet bakanı.



Başbakan, partili. Milletin tamamının başbakanı olarak çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor.



Meclis Başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları partili. Herkesin başkanı, herkesin meclis üyesi olarak çalışabilecek, ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı partili olursa kıyamet kopacak. Böyle bir çelişki olabilir mi?



1961 ANAYASASI'NDA BUNU GETİRDİLER



Bu çifte standarttır. Bunun ana nedeni nedir? Bu uygulama 1961 Anayasası'nda başladı. Neden?



Milletin iradesiyle iktidara gelemeyeceğini, her geçen gün iktidar ümidinin azaldığını görenler, cumhurbaşkanının partiyle ilişiğini keserek, cumhurbaşkanlığı yoluyla milletin iradesini kontrol etmek için bu uygulamayı getirdiler.



Şimdi bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir.