Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor Gönüllüler yeni yarışmacısı

Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mesleği ne? Kaç yaşında? Survivor’ın yeni yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt hakkında merak edilen işte o sorular haberimizde...

Survivor'da Nihat Doğan'ın elenmesinden sonra 4 isim daha Survivor 2018'e dahil oldu.

Bu isimler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mustafa Kemal Kurt'un mesleği ne? Suvivor'ın yeni yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt'u hep birlikte tanıyalım.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır.

Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor. Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır.

Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018'e sonradan katılsa da Survivor adasına çok rahat kısa zaman içinde uyum sağlayacak bir yarışmacıdır.

Mustafa Kemal Kurt en büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu söylüyor ve tam bir Survivor ruhuna sahip olduğunu açıklıyor.

Biliyoruz ki Gönüllüler bu Survivor'da pek şanslı değil. Çünkü bu zamana kadar yayınlanan Survivor yarışmalarındaki en iyi adaylara karşılık gönüllülerden oluşan bir takım.

Bir dönem Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir.

Kaynak: Ajanshaber