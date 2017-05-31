Mustafa Armağan hakkında 4 yıl 6 ay hapis istemi

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan hakkında, mayıs ayında dergide yer alan yazı dolayısıyla, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Armağan'ın "Derin Tarih'' isimli aylık basımı yapılan derginin genel yayın yönetmeni olduğu belirtilerek, derginin mayıs ayına ait 62. sayısının kapağında "Latife Hanım'ın 91 yıldır gizlenen mektubu'', ''Kemal Paşa çakma Napolyon'dur'' başlıklarıyla Latife Hanım'ın fotoğrafının yer aldığı hatırlatıldı.



İddianamede, derginin 38-53 sayfalarında şüpheli Armağan tarafından hazırlandığı anlaşılan ''Latife Hanım konuşursa neler olur?'' başlığı altında yazı dizisinin kaleme alındığı aktarılarak, yazı içeriğinde Atatürk'e hakaret içeren ibareler bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünce savcılığa adli yönden yasal işlemin yapılması talebinde bulunulduğu kaydedildi.



Dergide Atatürk'e hakaret içeren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, derginin mayıs ayı sayısının toplatılmasına, basım, yayın ve dağıtımının durdurulmasına, el konulmasına yönelik nöbetçi Bakırköy sulh ceza hakimliğince karar alındığı anlatıldı.



Derginin 42 ve 43. sayfalarında Latife Hanım ve Atatürk'ün resimlerinin yan yana basılarak büyük puntolarla ''Kemal Paşa büyük asker değil'' başlığı, 46 ve 48. sayfalarında da büyük puntolarla yine Atatürk ile ilgili başlıklar atıldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Armağan'ın savcılık ifadesine yer verildi. Mustafa Armağan, savcılıkta şu beyanlarda bulundu:



"Alıntı yaptığım Rıfat N. Bali tarafından yazılmış 'New Documents On Atatürk The Eyes Of American Diplomats' adında 2007 basım tarihli kitabı delil olarak sunuyorum. Ben bu kitaptan alıntılar yaptım. Büyük insanların özel hayatları daima merak konusu olmuştur. Tarihteki devlet adamlarının özel hayatları her zaman araştırma konusu olmuştur. Yaptığımız işin formatı gereği tarihi konularla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Yazımız araştırmaya dayanmaktadır. Yazının içeriği belgeye dayanmaktadır. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasını kabul etmiyorum. Yayında geçen Latife Hanım'ın mektubunun fotokopisi ya da aslı elimde yoktur ama haberde belirttiğimiz yabancı gazetede röportaj konusu olmuştur ve yayınlanmıştır. Ayrıca Türkiye'de çeşitli basın ve yayınlarda bu mektup defalarca gündeme gelmiştir."



"MEKTUPLARIN ASLI TÜRK TARİH KURUMUNDA"



Dergide yer alan şüpheli Armağan'ın yazısına dayanak yaptığı, Latife Hanım'ın Atatürk'e yazdığı iddia olunan mektupların aslının Türk Tarih Kurumunda bulunduğu ve içeriğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı tespitlerine yer verilen iddianamede, ''Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 24 Mayıs 2006 tarihli kararında işaret olunduğu üzere, ceza hukukunda hukuka uygunluk nedenleri arasında sayılan haber verme hakkından yararlanabilmek için haberin gerçek olması, haberin bilinmesinde kamu yararı bulunması ve haberde küçültücü değer yargılarının bulunmaması gerekir. Gazetecinin bu hukuka uygunluk nedeninden yararlanabilmesi için haberi vermeden önce olayın doğru olup olmadığını araştırması gerekmektedir.'' denildi.



Şüpheli Armağan'ın 1926'da yayınlanmış yabancı bir gazeteyi ve bir yazarın kitabını referans göstererek tarihi belgeye dayanmayan adeta dedikodu şeklindeki bilgileri, okurlarını ve kamuoyunun dikkatini habere çekmek amacıyla büyük puntolarla verdiği belirtilen iddianamede, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ömrü savaş meydanlarında geçmiş, tüm dünyanın tartışmasız kabul ettiği bir asker ve devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü itibarsızlaştırmaya yönelik suç kastı ile haberin yapıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.



İddianamede, şüpheli Mustafa Armağan'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Başsavcılıkça onaylanan iddianame, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin kabulü halinde şüpheli Mustafa Armağan hakim karşısına çıkacak.