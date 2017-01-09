Muş'ta "Teröre lanet" yürüyüşü

Malazgirt ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlar terör saldırılarını kınadı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlar, terör saldırılarını lanetledi.



Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen, Malazgirt Kaymakamlığı önündeki Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı.



Terör örgütünün güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarının protesto edildiği mitingde, şehit olan güvenlik güçleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.



"TERÖR ÖRGÜTÜ ZARARDAN BAŞKA BİR ŞEY VERMİYOR"



Vatandaşlara hitap eden Kaymakam Soner Kırlı, 1071 Malazgirt Zaferi ruhuyla hareket eden bölge halkının artık terör olayları istemediğini söyledi.



Kırlı, terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarla bölge halkına zarardan başka bir şey vermediğini vurgulayarak, "1071 Malazgirt ruhu kesinlikle bu ülkede, bölgede canlanacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Terör örgütleri yaptıkları saldırılarla bütün insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyor. Hiçbir katkıları yoktur, aksine bütün zararı bu ülkeye, bu bölgeye veriyorlar. Vatandaşımız da artık bunun bilincine varmıştır. Allah'ın izni ile bundan sonra hiçbir terör örgütüne halkımız prim vermeyecektir." diye konuştu.



Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da 1071 Malazgirt Zaferi'nde omuz omuza savaşan Türk ve Kürtlerin, bugün de aynı birlik ve beraberlik içinde olduğunu söyledi.