Muş'ta terör operasyonu
Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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