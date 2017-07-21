Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda terör örgütü üyesi olan, örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında saldırı, sabotaj, bomba yapımı ve el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlama eğitimi alan, Kobani, Diyarbakır ve Bingöl kırsalı ile Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki çukur kazma olaylarında örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubunun sahte kimlik ile ilimiz havalimanından İstanbul'a gideceği yönünde bilgiler edinilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, terörist sağ yakalanmıştır."



Açıklamada, bu teröriste yardım ve yataklık eden 6 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı kaydedildi.