Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 3 silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Aşağıbüklü köyünde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için iki adreste arama yapıldığı belirtildi.



Aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 2 kalaşnikof şarjörü, 56 kalaşnikof fişeği, ruhsatsız tabanca, 79 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, 4 örgütsel fotoğraf ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.