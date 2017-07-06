Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği, çantaya tuzaklı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler ile Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bölücü terör örgütüne yönelik, F-4 savaş uçağı, silahlı i̇nsansız hava aracı ve Atak taarruz helikopterlerinin de kullanıldığı "Şehit Uzman Çavuş Sami Saygı 2017-73" operasyonu düzenlendiği belirtildi.



Kızılağaç beldesi güneyindeki Şenyayla bölgesi Davderal Tepe mevkisinde düzenlenen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bölücü terör örgütü mensubuna ait kalaşnikof tüfek, 5 kalaşnikof şarjörü, 150 kalaşnikof fişeği, tabanca, flaş bellek ve telsiz ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 5x5 ebatındaki sığınak içerisinde silah üstü termal dürbün ve büyük telsiz (sırt telsizi), güneş paneli, fotoğraf makinesi, 5 flash bellek, 8 ajanda, 15 bin 400 lira ve 32 bin avro, 6 serum, 4 damar iğnesi, bir kutu vitamin, 7 kutu ağrı kesici, bir kutu ağrı kesici iğne, sprey iğne, 20 şırınga, bitki özlü krem, 3 akü, 16 büyük boy pil, radyo, 50 metre kablo, 3 mont, 5 sırt çantası, 2 met, kırılmış telsiz, tablet, bol miktarda örgütsel doküman, muhtelif gıda malzemeleri ve çantaya tuzaklı el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Bu patlayıcı ekiplerce imha edilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır."



Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulanarak, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.