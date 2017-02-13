Muş ve Siirt'te terör operasyonları: 50 gözaltı

Muş'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 37, Siirt'in merkez ve Kurtalan ilçesindeki operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak", "Terör örgütünün propagandasını yapma" ve terör örgütü adına sözde kent meclisleri ve köy komisyonları kurarak örgütsel faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda 37 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, her türlü terör örgütü ve unsurlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği de vurgulandı.

SİİRT'TE 13 GÖZALTI



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada ise İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"PKK/KCK bölücü terör örgütü adına milis/iş birlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Şubat günü yapılan planlı operasyon kapsamında, ilimiz merkezinde 7 şahıs, Kurtalan'da 6 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli tahkikatları devam etmektedir."



Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği de kaydedildi.