Muş'ta terör operasyonları

Muş merkez ve ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynakları ve sözde imam yapılanması (DİAY-DER) ile KESK ve Eğitim-Sen içerisindeki yapıların deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.



Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik il genelindeki operasyonlarda ise örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktan serbest bırakıldı.



