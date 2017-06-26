Muş'ta polislerden vatandaşlara şeker ikramı

Polis ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları otomobillerin sürücüleri ile yolculara şeker ikram ederek, bayramlarını kutladı

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muş-Bitlis ve Muş-Erzurum karayollarında oluşturulan kontrol noktalarında Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında bazı araçları durdurdu.



Ekipler, sürücü ve yolculara şeker ikram ederek, bayramlarını kutladı. Ayrıca sürücülere uyulması gereken trafik kuralları hatırlatıldı.



Sürücülerden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşın huzuru ve güvenliği açısından yapılan uygulamanın olumlu olduğunu belirterek, "Polisler, çocuklarını ailelerine bırakarak vatandaşların güvenliği için buradalar. Bunu takdirle karşılıyoruz." dedi.



Sürücü Ömer Aslantaşı ise polisin 24 saat görevi başında olduğunu, uygulamadan memnun kaldığını dile getirdi.