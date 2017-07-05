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05 Temmuz 2017 08:19 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2017 08:23

Pakistan'da muson yağmurları 43 can aldı

Pakistan'da ülke genelinde devam eden muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da muson yağmurları 43 can aldı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Başkanlığından (NDMA) yapılan açıklamada, muson yağmurları dolayısıyla şu ana

kadar eyaletlerden Pencap'ta 11, Belucistan'da 15, Sind'de 6 ve Hayberpaktunhuva'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği

bildirildi.

Aşiretler Bölgesi (FATA) ve Azad Keşmir'de ise toplam 9 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, muson

yağmurlarının bazı bölgelerde 60 evin yıkılmasına yol açtığı bilgisi de paylaşıldı.

Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010 yılında İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamıştı. Bu olay yaklaşık

20 milyon kişinin sellerden etkilenmesine, 2 bin kişinin de ölümüne neden olmuştu.

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