Müslümanların Kudüs konusunda dayanışma içinde olması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların Kudüs konusunda tam bir dayanışma içinde olması gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolüne önem verdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Ürdün ile Harem-i Şerif'te yaşanan kriz çerçevesinde önemli bir diyalog ve eşgüdüm sağladık. Bir daha benzer tacizlerin, saldırı ve hak ihlallerinin yaşanmasını asla istemiyoruz. Bunun için de Müslümanların Kudüs konusunda tam bir dayanışma içinde olması gerekiyor."dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e gerçekleştireceği günübirlik ziyaret öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda konuştu.



"ASKERLİKTE KIRGINLIK GİBİ BİR KAVRAM OLMAZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekai Aksakallı'nın 2. Kolordu'ya atanmasına ilişkin sorulan soruya, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar." şeklinde cevap verdi.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek."



"KILIÇDAROĞLU, DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına dair soru üzerine, "Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.