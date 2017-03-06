Müslümanların birliğinden daha önemlisi yok

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kazavovic, "İnsanlar bazen unvanların Müslümanların birliğinden daha önemli olduğunu düşünür ancak Müslümanların birliğinden daha önemli bir şey yoktur." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, "İnsanlar bazen unvanların Müslümanların birliğinden daha önemli olduğunu düşünür ancak Müslümanların birliğinden daha önemli bir şey yoktur." dedi.



Kavazovic, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehirlerinden Novi Pazar'daki temasları kapsamında, Sırbistan İslam Cemaati (IZUS) Başkanı Mevlud Dudic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



AA muhabirine açıklama yapan Kavazovic, ülkede ayrı ayrı faaliyet gösteren IZUS ve Sırbistan İslam Birliğine (IZS) monolog yerine diyalog çağrısında bulunarak, "İnsanlar bazen unvanların Müslümanların birliğinden daha önemli olduğunu düşünür ancak Müslümanların birliğinden daha önemli bir şey yoktur." ifadesini kullandı.



İki tarafın da önce yerel, daha sonra kurumsal anlamda anlaşma sağlaması gerektiğini belirten Kavazovic, Bosna Hersek İslam Birliğinin bu noktada "büyük kardeş" rolünü üstlenebileceğini kaydetti.



IZUS Başkanı Dudic ise diyaloğa hazır olduklarını belirterek, "Birleşmek önceliğimiz olacaktır. Bu, farzların farzıdır. En yakın zamanda ilk adımları atacağız. Görev sürem boyunca niyet ettiğimiz Müslümanların birliğinin sağlanması amacımıza ulaşamazsak, kendimi başarısız sayacağım." diye konuştu.



Dudic, Kavazovic'in gelecek birleşme görüşmeleri sırasında "bayraktar" olması temennisinde bulundu.