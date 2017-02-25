Müslümanları tehdit eden Kanadalıya ceza

Müslümanlara yönelik tehdit içerikli bir video hazırlayıp sosyal paylaşım sitesi YouTube'da paylaşan Kanada vatandaşı Jesse Pelletier'in (25) yargılandığı davada karar açıklandı.

Batman filmindeki Joker'in kullandığı maske ile yaptığı konuşmasını "Her hafta bir Müslüman öldüreceğim." mesajıyla paylaşan Pelletier, son kez hakim karşısına çıktı.



Montreal kentindeki Quebec Mahkemesi'nde Hakim Lori Renee Weitzman tarafından sorgulanan Pelletier, davranışlarından içtenlikle pişman olduğunu ve tutuklanmasından bu yana daha iyi bir kişi haline geldiğini söyledi.



Suçunu kabul edip özür dileyen Pelletier'in avukatı Diane Chartier de müvekkilinin alkol ve uyuşturucu tüketimini bıraktığını ifade etti.



- SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞMASI YASAKLANDI



Hakim Weitzman, 2015 yılının kasım ayındaki paylaşımının ardından gözaltına alınarak hakkında dava açılan Jesse Pelletier'e önce 2 yıl hapis cezası verdi. Weitzman daha sonra bu cezayı, sanığın pişmanlığı ve iyi halini göz önüne alarak 18 ay gözetim ve 100 saat kamu hizmetinde bulunma cezasına çevirdi.



Kararda ayrıca Pelletier'in, sosyal medyada video paylaşmasına yasak konuldu ve psikolojik tedavi görmesine de hükmedildi.



Weitzman, Pelletier'in bu hükme aykırı davranması halinde 2 yıl hapis cezasının yürürlüğe girmesini de karara bağladı.



- YOUTUBE'DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU



Jesse Pelletier, Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te 132 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından sosyal paylaşım sitesi YouTube'da hazırlayıp paylaştığı bir videoda, her hafta bir Müslüman veya Arap öldüreceği tehdidinde bulunmuştu.



Pelletier, hükümetin Quebec'teki Müslüman ve Araplarla ilgili "hiçbir şey yapmaması" durumunda kendisinin harekete geçeceğini belirtmiş ve kameraya silahını göstererek buna paylaşımını takip eden hafta başlayacağını ifade etmişti.



Daha sonra YouTube'dan kaldırılan videoda, yalnız olmadığını ve kendisine yardım edecek insanlar bulunduğunu söyleyen Pelletier, paylaşımının ardından yakalanmıştı.



