BM raportöründen Arakanlı Müslümanlar açıklaması

BM Özel Raportörü Lee, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) tecavüz, işkence ve çocuk kaçırma gibi ihlallerle karşılaşmaya devam ettiğini belirtti.

İsviçre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 35. oturumunda konuşanİnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar hükümetine ülkedeki çocukların korunması konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.



Arakan eyaletinde 13 çocuğun polis tarafından tutulduğunu söyleyen Lee, çocukların "en son çare olarak" gözaltında tutulması gerektiğini vurguladı.



Gözaltındaki çocuklardan birinin daha sonra yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Lee, hükümete soruşturma yapma çağrısında bulundu.



Lee, tüm çağrılara rağmen Arakanlı Müslümanların tecavüz, işkence ve çocuk kaçırma gibi insan hakları ihlalleriyle karşılaşmaya devam ettiğini anlatarak, bölgedeki gerginlikte azalma görülmediğini kaydetti.



Myanmar'dan komşu ülkelere kaçan çocuklarla ilgili endişelerini dile getiren Lee, "Özellikle komşu ülkelere kaçan kadın ve kızların arasında çocuk yaşta evlenenlerin sayısının son zamanlarda arttığına ilişkin gelen raporlardan özellikle endişe duyuyorum. Bu, genç kadınların yaşadığı şiddet ve yoksulluk döngüsünü devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.