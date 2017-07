"Müslüman ve Arap ülkeleri susuyor"

Makedonyalı insani yardım gönüllüsü ve Mavi Marmara aktivisti Yasmin Recepi, uluslararası toplumun 69 yıldır "Filistin sorununda sınıfta kaldığını" söyledi.

AA muhabirine Mescid-i Aksa'da son yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Mavi Marmara aktivisti Yasmin Recepi, İsrail yönetimlerinin yıllarca uluslararası yasa ve savaş sözleşmelerini ihlal ettiğini dile getirdi.



Recepi, bunların arasında İsrail'in Filistin'i devlet olarak tanımaması ve Batı Şeria'yı işgal etmesi ile Gazze'ye yapılan abluka ve saldırganlık, Filistinli sığınmacıların tahrip edilmiş ve işgal edilmiş köylerine dönememesi, yasa dışı İsrailli işgalciler ve yasa dışı yerleşim yerleri sorunu, Filistin'in dini ve kültürel mirasının yok edilmesi gibi birçok maddenin sıralanabileceğini kaydetti.



Recepi, Filistinlilere yönelik ihlallerin arasında en hassas konunun Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesinin engellenmesi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu engel İsrail tarafından caminin kapılarına metal dedektörlerin konulmasıyla gün yüzüne çıktı. Buna Filistinliler karşı çıktı. Bu tarz dedektörler bizim ülkelerimizdeki her kurumun girişinde bulunuyor. Buradan yola çıkarak uluslararası kamuoyunda Filistinlilerin tepkisinin haksız olduğu yönünde görüşler bulunmakta. Aslında burada İsrail yönetiminin Filistinliler üzerinde yönetim ve güç sınırlarını belirleme meselesi söz konusu."



Dedektörlerin aslında Filistinlilerin bulunduğu her şehirde ve kendi yerleşim birimlerinin çıkış noktalarında da bulunduğunu anımsatan Recepi, bu güvenlik noktalarının camiye girişleri zorlaştırmayı amaçladığına dikkati çekti.



"MESCİD-İ AKSA VE FİLİSTİN'İN YALNIZ SESİ: ERDOĞAN"



Filistinli Hristiyanların da sorunun farkında olarak Müslümanlara kitlesel destek verdiğini, protestolara katıldığını belirten Recepi, şunları kaydetti:



"Gelişmeleri her gördüğümde bu zulmü hatırlıyorum, şahsen de bunu insani yardım gemisi Mavi Marmara'ya 2010'da yapılan saldırıda yaşadım. Vatandaşlar protesto ettikçe, kutsal caminin korunması için seslerini yükselttikçe Müslüman ve Arap ülkeleri ve yöneticileri susuyor. Mescid-i Aksa ve Filistin'in yalnız sesi olan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) tepkisinin dışında Arap kral ve emirleri derin şekilde taht kavgalarıyla meşguller."



"TÜRKİYE DIŞINDA KİMSE BİR ŞEY YAPMADI"



İslam Felsefesi uzmanı ve ilahiyatçı Dr. Mustafa Bajrami, Kudüs'te yaşananların Arap ve İslam dünyasına "baskı" anlamına geldiğini dile getirerek, İsrail'in bu tür durumları Filistinlilerin aleyhine kullanmakta tecrübeli olduğunu söyledi.



Filistinlilerin, "gerçek bir karmaşanın içinde bulunan" İslam dünyasının siyasi, ekonomik ve sosyal dengesizliğinin bedelini ağır ödediğini belirten Bajrami, "Ümit edelim ki durum daha da fazla gerginleşmesin. İsrailliler ile Filistinliler arasında bir dinler arası savaşın çıkmasını hiçbir Müslüman devletinin isteyeceğini düşünmüyorum." dedi.