Müslüman temsilcilerden Trump'ın vize sınırlamasına tepki

Minnesota eyaleti temsilcisi Ellison, "Trump'ın getirdiği yasak hala Müslümanlara yönelik bir yasaktır." dedi.

ABD Kongresinin ilk Müslüman üyesi Keith Ellison, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesine tepki gösterek, "Trump'ın getirdiği yasak hala Müslümanlara yönelik bir yasaktır." dedi.



Minnesota eyaleti temsilcisi Ellison, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trump’ın yeni vize düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.



Ellison,"Trump'ın getirdiği yasak hala Müslümanlara yönelik bir yasaktır." ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMAN YASAĞI 2.0"



Trump'ın seçim kampanyası döneminde Müslümanları hedef aldığını hatırlatan Ellison, "Trump seçimlerde Müslümanların ABD'ye girişini engelleyeceğini söylüyordu. Şimdi ise 'hayır, bu Müslümanlara karşı bir yasak değil' diyor.” değerlendirmesinde bulundu.



Kongrenin diğer Müslüman üyesi İndiana eyaleti temsilcisi Andre Carson da Trump'a tepki gösteren diğer bir isimdi. Yeni kararnameyi "Müslüman Yasağı 2.0" olarak tanımlayan Carson, "Trump tekrar benzeri bir yasağı uygulamaya çalışıyor. ABD sınırlarının Müslümanlara kapatılmasına karşıyız." sözleriyle tepkisini gösterdi.



Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirmişti.